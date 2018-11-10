Львів та Олімпік " зіграли внічию в першому матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1.

У Львові завершився перший матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Львів" приймав донецький "Олімпік" і зіграв внічию.

Матч завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі активніше розпочали матч і вже в середині першого тайму відкрили рахунок. На 27-й хвилині після удару Жуліо Сезара з дальньої дистанції м'яч потрапив у Тейлора і відскочив йому на хід. В результаті бразилець вийшов один на один з голкіпером і холоднокровно реалізував момент.

Втім утримати свою перевагу господарям Арени Львів не вдалося. Вже в середині другого тайму, на 63-й хвилині, Балашов зліва увірвався в штрафну Львова і зробив простріл на ближню штангу, а Шиндер, який перебував в оточенні двох захисників, зумів відправити м'яч у ворота - 1:1.

Таким чином, Льаов набрав 18 очок і наздогнав луганську Зорю в боротьбі за 6-7 місця в турнірній таблиці УПЛ. У свою чергу, Олімпік набрав 16 очок і наздогнав Карпати в боротьбі за 9-10 місця в таблиці УПЛ.