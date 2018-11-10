Онлайн-відеотрансляція, Зоря - Карпати: Прем'єр-ліга, 15-й тур
16:50, 10 листопада 2018Футбол
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У Запоріжжі проходить матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.
footboom.com
Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена" проходить матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає львівські "Карпати".
Зустрічаються команди, які займають 6-е і 9-е місця в турнірній таблиці УПЛ.
В активі у Зорі 18 очок у попередніх 14 матчах, у "Карпат" - 16 балів.
Колись "залізно третя" в турнірній таблиці УПЛ Зоря, що поступалася тільки Шахтарю та Динамо, сьогодні продовжує знаходитися у кризі і її спіткає невдача за невдачею. На даний момент, луганчани відстають у турнірній таблиці від Олександрії, яка займає 3-е місце, на 9 очок (27).
Матч Зоря - Карпати почнеться в Запоріжжі о 17.00.
ТБ-трансляція - телеканал УНІАН.
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