Луческу оголосив склад збірної Туреччини на матч з Україною

Головний тренер збірної Туреччини викликав 24 футболісти.

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу визначився зі складом команди на найближчу гру. Наставник на товариський матч з Україною викликав 24 футболісти, повідомляє Sport.ua. Збірна Туреччини Воротарі: Гекхан Аккан («Ризеспор», Туреччина), Серкан Киринтили («Коньяспор», Туреччина), Сінан Болат («Антверпен», Бельгія). Захисники: Мехмет Зекі Челік («Лілль», Франція), Мерт Мюлдюр («Рапід», Австрія), Чаглар Сеюнджю («Лестер», Англія), Ертугрул Ерсой («Бурсаспор», Туреччина), Каан Айхан («Фортуна», Німеччина), Меріх Демірал («Аланьяспор», Туреччина), Сердар Азіз («Галатасарай», Туреччина), Хасан Алі Калдырым («Фенербахче», Туреччина), Омер Байрам («Галатасарай», Туреччина). Півзахисники: Дженгіз Ундер («Рома», Італія), Сердар Гюрлер («Уеска», Іспанія), Айтадж Кара («Бурсаспор», Туреччина), Ірфан Кахведжі («Істанбул», Туреччина), Махмут Текдемир («Істанбул», Туреччина), Огузхан Озьякуп («Бешикташ», Туреччина), Окай Йокушлу («Сельта», Іспанія), Таркан Сербест («Касимпаша», Туреччина), Хакан Чалханоглу («Мілан», Італія), Юнус Малли («Вольфсбург», Німеччина). Нападники: Дженк Тосун («Евертон», Англія), Енес Унал («Вальядолід», Іспанія). Гра Туреччина - Україна пройде 20 листопада в Антальї. Початок – о 19.30 за київським часом. Гру перенесли з Дніпра в Анталію на прохання турецької сторони. Як повідомляв УНІАН, наставник збірної України Андрій Шевченко викликав 23 футболіста.

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