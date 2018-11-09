Динамо після перемоги над Ренном потрапило у Топ-20 рейтингу УЄФА, "Шахтар" - 12-й

УЄФА оновив рейтинг клубних команд після чергового раунду єврокубків.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив рейтинг кращих клубних команд Європи за підсумками чергового раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Перше місце в рейтингу займає мадридський "Реал", у якого 137,000 балів, повідомляє iSport.

Динамо завдяки перемозі над Ренном (3:1) в Лізі Європи обійшло в рейтингу Бешикташ і тепер займає 20-е місце. У турецького клубу такий самий показник, як і у киян - 60,000 балів, але за рахунок більш низького коефіцієнта за минулий сезон Бешикташ опустився на одну сходинку нижче. Випереджає Динамо французький клуб Монако, який з 62,000 балів займає 19-е місце.

Донецький "Шахтар" після поразки від англійського Манчестер Сіті з рахунком 0:6 залишився на 12-й сходинці рейтингу з 76,000 пунктів.

Ворскла через поразки від Карабаху (0:1) в Лізі Європи опустилася зі 145-ї сходинки на 146-у, в її активі 7,420 балів.