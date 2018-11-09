Захисник Динамо Миколенко потрапив у збірну тижня Ліги Європи

Молодий гравець вразив експертів УЄФА своїм рівнем гри.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив символічну збірну 4-го туру Ліги Європи, в яку потрапив захисник київського Динамо Віталій Миколенко.

Склад збірної опубліковано на офіційній сторінці УЄФА в Twitter.

19-річний гравець напередодні провів весь матч без замін, в якому Динамо обіграло французький Ренн з рахунком 3:1. Крім того, гравець забив другий гол команди в матчі, який став переможним.

Зазначимо, що це вже 9-я гра Миколенко за першу команду Динамо. У попередніх матчах він також добре себе проявив і заслужив виклик у збірну від головного тренера національної команди Андрія Шевченка.