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Ворскла програла Карабаху в матчі Ліги Європи

23:58, 08 листопада 2018
Футбол
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Абдуллаєв забив переможний гол Карабаху в матчі з Ворсклою / Azerifootball.com

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол в цій грі на 12-й хвилині ударом з 11-метрової позначки забив Араз Абдулаєв, який пробив точно в нижній кут, Воротар полтавчан Шуст в цьому епізоді не дотягнувся до м'яча.

Надалі гості вміло утримували перевагу і сушили гру, зумівши вистояти до кінця матчу і утримати настільки бажані 3 очки.

Наприкінці гри суддя додав 12 хвилин. Це сталося через безлади на трибуні, в результаті чого рефері двічі переривав гру. В другому епізоді арбітр вивів команди з поля на п'ять хвилин. Тим не менш, потім гра відновилася і була дограна до кінця.

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Теги: #УЄФА#Карабах#Ворскла