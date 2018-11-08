Ворскла програла Карабаху в матчі Ліги Європи

Гра в Полтаві завершилася з рахунком 0:1.

У Полтаві завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому Ворскла приймала азербайджанський Карабах з Баку.

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол в цій грі на 12-й хвилині ударом з 11-метрової позначки забив Араз Абдулаєв, який пробив точно в нижній кут, Воротар полтавчан Шуст в цьому епізоді не дотягнувся до м'яча.

Надалі гості вміло утримували перевагу і сушили гру, зумівши вистояти до кінця матчу і утримати настільки бажані 3 очки.

Наприкінці гри суддя додав 12 хвилин. Це сталося через безлади на трибуні, в результаті чого рефері двічі переривав гру. В другому епізоді арбітр вивів команди з поля на п'ять хвилин. Тим не менш, потім гра відновилася і була дограна до кінця.