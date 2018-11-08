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Матч Ліги Європи Ворскла — Карабах двічі переривався через безлади на трибунах

23:41, 08 листопада 2018
Футбол
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Матч у Полтаві переривався через димових шашок на трибунах / sportarena.com

З трибун почали кидати піротехніку, в результаті чого суддя відвів команди в підтрибунне приміщення, повідомляє SportArena.

Примітно, що це не перший випадок в цьому матчі, коли суддя вирішив призупинити гру. На початку другого тайму суддя зупинив гру, але з поля команди не виводив.

На 70-й хвилині команди повернулися на поле, і гра продовжилася. На даний момент рахунок 0:1, пенальті на 13-й хвилині гри реалізував Абдуллаєв.

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Теги: #Ліга Європи#Карабах#Ворскла