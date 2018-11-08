Матч Ліги Європи Ворскла — Карабах двічі переривався через безлади на трибунах

Одного разу суддя забрав команди з поля на 5 хвилин.

Матч Ворскла — Карабах був припинений арбітром Сандро Шарером на 65-й хвилині.

З трибун почали кидати піротехніку, в результаті чого суддя відвів команди в підтрибунне приміщення, повідомляє SportArena.

Примітно, що це не перший випадок в цьому матчі, коли суддя вирішив призупинити гру. На початку другого тайму суддя зупинив гру, але з поля команди не виводив.

На 70-й хвилині команди повернулися на поле, і гра продовжилася. На даний момент рахунок 0:1, пенальті на 13-й хвилині гри реалізував Абдуллаєв.