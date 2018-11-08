Матч Ліги Європи Ворскла — Карабах двічі переривався через безлади на трибунах
23:41, 08 листопада 2018Футбол
696 0
Одного разу суддя забрав команди з поля на 5 хвилин.
Матч у Полтаві переривався через димових шашок на трибунах / sportarena.com
Матч Ворскла — Карабах був припинений арбітром Сандро Шарером на 65-й хвилині.
З трибун почали кидати піротехніку, в результаті чого суддя відвів команди в підтрибунне приміщення, повідомляє SportArena.
Примітно, що це не перший випадок в цьому матчі, коли суддя вирішив призупинити гру. На початку другого тайму суддя зупинив гру, але з поля команди не виводив.
На 70-й хвилині команди повернулися на поле, і гра продовжилася. На даний момент рахунок 0:1, пенальті на 13-й хвилині гри реалізував Абдуллаєв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19