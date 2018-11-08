Київське Динамо впевнено обіграло Ренн у матчі Ліги Європи

Матч завершився з рахунком 3:1.

У Києві на НСК Олімпійський завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому Динамо приймало на своєму полі французький Ренн і зуміло обіграти суперника.

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Кияни з самого початку гри заволоділи перевагою і досить рано відкрили рахунок у грі. Вже на 13-й хвилині Віктор Циганков з кутового з лівого флангу навісив на ближню штангу, і Беньямін Вербич головою підрізав м'яч у протихід голкіперу - 1:0.

Надалі гравці столичного клубу досить впевнено утримували перевагу, а в середині другого тайму, протягом 4 хвилин, довели свою перевагу до великого. На 68-й хвилині Циганков зі штрафного з правого флангу навісив на лінію штрафної і зіграв на випередження Миколенко головою відправив м'яч у ворота. А на 72-й хвилині Шапаренко на лівому фланзі втік від Ньямси, увірвався в штрафну і обвідним ударом відправив м'яч у дальній кут - 3:0.

І лише в кінцівці гри після передачі з лівого флангу Ньянг вийшов один на один з Бойком, обіграв голкіпера і прострілив на Сьєбатше, якому залишалося пробити у порожні ворота - 3:1.

Таким чином, Динамо набрав 8 очок і лідирує в Групі К в дуеті з казахстанською Астаною. У Ренна - 3 очки, чеського Яблонеця - 2. Кияни та астанінці майже забезпечили собі 1-2 місця і вихід в плей-офф - 1/16 фіналу Ліги Європи.