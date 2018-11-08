Сабо: дивно, що угорський суддя призначив пенальті, це ж не обласна першість

Ветеран київського Динамо прокоментував матч Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті і Шахтарем.

Екс-гравець і наставник київського «Динамо» і національної збірної України Йожеф Сабо прокоментував розгромну поразку донецького «Шахтаря» у матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти англійського «Манчестер Сіті» (0:6).

– «Шахтар» віддав дуже багато сил заради перемоги над «Динамо» і ще не відійшов від украънського Класико. Це по-перше.

По-друге, майже всі, і я в тому числі, були переконані в тому, що «Манчестер Сіті» виграє. Але не з таким рахунком! Сьогоднішній «Манчестер» – феноменальна команда. Англійці все роблять на величезній швидкості, в один дотик, не дотримуються м'яч. Це той футбол, до якого ми прийдемо колись, - підкреслив Сабо в коментарі Футбол24.

Щодо акторської майстерності Рахіма Стерлінга і божевільної помилки угорського арбітра Віктора Кашшаї, який призначив пенальті, фахівець зауважив:

– Стерлінг не симулював і нічого не випрошував. Це нормальне явище, коли стопою випадково зачепив газон – звичайно, впадеш. Мені дивно, що угорський суддя (Віктор Кашшаї – прим.) призначив пенальті. Я хоч і угорець, але побив би його за таке.

Ну як так можна ?! Це ж неприпустимо! Це ж великий футбол, великі команди, весь світ дивиться. В УЄФА повинні зробити висновки щодо Кашшаї. Це ж не чемпіонат Люксембургу чи обласна першість.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Шахтар програв Манчестер Сіті в матчі Ліги чемпіонів з рахунком 0:6.