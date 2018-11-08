Реал може повернути Луніна з Леганеса і здати в оренду в інший клуб

Королівський клуб не влаштовує кількість ігрової практики, яку отримує українець.

Мадридський Реал може відкликати українського воротаря Андрія Луніна з оренди в Леганесі і передати його в інший клуб.

Вершкових не влаштовує незначна кількість ігрового часу, яку отримує Лунін, повідомляє SportArena з посиланням на AS.

Віддаючи Андрія у Леганес, столична команда явно розраховувала на більше, проте головний тренер Маурісіо Пеллегріно продовжує довіряти досвідченому Івану Куельяру.

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За три місяці, проведених в Леганесе, Лунін провів лише один матч — в Кубку країни він зіграв проти Райо Вальєкано (2:2).

Раніше повідомлялося, що Лунін повинен відіграти 15 матчів за клуб. Ця умова була передбачена в орендній угоді між його нинішнім клубом і Реалом.

Нагадаємо, до Реалу голкіпер перебрався з Зорі минулого літа і провів з основою бланкос предсезонку, проте позбувся місця і перспектив у складі після переходу Тібо Куртуа з Челсі.