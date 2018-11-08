Динамо - Ренн, Ворскла - Карабах: де дивитися матчі Ліги Європи

Матч наших команд покажуть спеціалізовані телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

Сьогодні відбудуться матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА за участю українських клубів.

Матчі за участю київського "Динамо" і полтавської Ворскли покажуть спеціалізовані кабельні телеканали Футбол 1 і Футбол 2.

Трансляціям буде передувати аналітична програма Шлях у Баку, де експерти в студії оцінять шанси команд перед початком ігор. Матч Динамо - Ренн буде показаний на телеканалі Футбол 1. Початок передматчевого ефіру у студії - о 19.00. Початок трансляції гри о 19.50. По закінченні матчу - о 21.50 - експерти у студії підіб'ють підсумки матчу.

Матч Ворскла - Карабах буде показаний на телеканалі Футбол 2. Передматчева студія Шлях у Баку розпочнеться о 21.00, трансляція гри - о 21.50, а післяматчева студія - о 23.55.