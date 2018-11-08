Динамо і Ворскла є фаворитами матчів Ліги Європи на ставках букмекерських контор

Аналітики контор віддають перевагу українським клубам перед суперниками.

Сьогодні в Європі відбудуться матчі 4-го туру Ліги Європи УЄФА, в двох з яких візьмуть участь українські команди - київське "Динамо" і полтавська Ворскла.

Обидві українські команди є фаворитами своїх матчів, повідомляє спеціалізований портал BetExplorer.

Динамо в Києві на НСК Олімпійський прийме французький Ренн. На перемогу киян ставки приймаються з розрахунку 1,96 до 1, на нічию - 3,43 до 1, на перемогу гостей - 3,98 до 1.

Матч на головній спортивній арені України розпочнеться о 19.55.

У свою чергу, полтавська Ворскла приймає на полі стадіону ім. Олексія Бутовського азербайджанський Карабах з Баку. У цьому матчі, на думку аналітиків контор, перевага полтавців мінімальна. На перемогу Ворскли ставки приймаються з коефіцієнтом 2.64 до 1, на нічию - 3.05 до 1, а на перемогу Карабаху - 2.88 до 1.

Матч у Полтаві розпочнеться о 22.00.