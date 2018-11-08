Стерлінг вибачився перед Шахтарем за скандальний пенальті, Гвардіола також вибачається

Англієць також попросив вибачення в арбітра зустрічі.

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, який заробив для своєї команди сумнівний пенальті в матчі Ліги чемпіонів з "Шахтарем" (6:0), вибачився за свій вчинок перед суддею Віктором Кашшаї і українським клубом.

"Я хотів ударити по м'ячу, а потім не знаю, що сталося. Я зачепився за газон і проїхався по ньому, так що приношу свої вибачення рефері і Шахтаря. Прошу мене пробачити", - цитує Стерлінга Isport з посиланням на Goal.com.

У свою чергу, головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію таким чином. "Так, Рахім міг дати зрозуміти рефері, що він просто впав. Але в минулому сезоні футболіст Ліверпуля Мілнер адже теж міг сказати, що на 44-й хвилині ми забили свій гол легально. Ми не любимо забивати м'ячі в таких ситуаціях. У суддів повинна бути допомога, адже іноді вони помиляються. Гра була дуже швидкою, всього три, чотири чи десять секунд на те, щоб хтось сказав йому: це не пенальті. Не пенальті? Продовжуємо. Я ніколи не кажу, що гравець, який б'є, в таких випадках повинен віддати м'яч воротареві. Але я молодий, буду вчитися", - заявив Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що на 24-й хвилині матчу Рахім Стерлінг увірвався в штрафну зону Шахтаря, але там зачепився за рідний газон стадіону Етіхад і впав. Англієць виконав такий "нирок", що арбітр зустрічі Віктор Кашшаї негайно вказав на точку пробиття пенальті.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів між Манчестер Сіті і Шахтарем завершився нищівною перемогою господарів з рахунком 6:0.