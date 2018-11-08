Літак Шахтаря через туман приземлився в Києві з другого разу
11:12, 08 листопада 2018Футбол
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Через погодні умови літак не зумів приземлитися ані в Жулянах, ані в Борисполі і полетів в Одесу, але згодом повернувся до Києва.
Шахтар з пригодами добирався до Києва з Манчестера / shakhtar.com
Донецький Шахтар з пригодами добирався з Манчестера після розгромної поразки в Лізі чемпіонів.
Як повідомляє журналіст iSport.ua, через густий туман пілот не зумів посадити літак з делегацією "Шахтаря" ані в Жулянах, ані в Борисполі. У результаті літак вирушив до Одеси, де благополучно приземлився.
Лише за дві години туман зійшов і літак все ж таки приземлився в Києві.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Шахтар поступився Манчестер Сіті в гостьовому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 0:6.
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