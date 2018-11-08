Літак Шахтаря через туман приземлився в Києві з другого разу

Через погодні умови літак не зумів приземлитися ані в Жулянах, ані в Борисполі і полетів в Одесу, але згодом повернувся до Києва.

Донецький Шахтар з пригодами добирався з Манчестера після розгромної поразки в Лізі чемпіонів.

Як повідомляє журналіст iSport.ua, через густий туман пілот не зумів посадити літак з делегацією "Шахтаря" ані в Жулянах, ані в Борисполі. У результаті літак вирушив до Одеси, де благополучно приземлився.

Лише за дві години туман зійшов і літак все ж таки приземлився в Києві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Шахтар поступився Манчестер Сіті в гостьовому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 0:6.