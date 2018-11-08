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Літак Шахтаря через туман приземлився в Києві з другого разу

11:12, 08 листопада 2018
Футбол
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Шахтар з пригодами добирався до Києва з Манчестера / shakhtar.com

Як повідомляє журналіст iSport.ua, через густий туман пілот не зумів посадити літак з делегацією "Шахтаря" ані в Жулянах, ані в Борисполі. У результаті літак вирушив до Одеси, де благополучно приземлився.

Лише за дві години туман зійшов і літак все ж таки приземлився в Києві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Шахтар поступився Манчестер Сіті в гостьовому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 0:6.

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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар