Моуріньо про конфлікт з фанатами Ювентуса: вони ображали мою сім'ю (відео)

Після героїчної перемоги "МЮ" португалець не упустив можливості подражнити вболівальників суперника.

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуріньо після перемоги над туринським «Ювентусом» (2:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів потролив фанатів суперника, приклавши руку до вуха.

За словами португальського фахівця, фанати туринського клубу весь матч ображали його сім'ю. Кульмінацією зустрічі стали два голи "МЮ" в кінцівці, які перевернули все з ніг на голову. В результаті, незважаючи на гол Роналду, "Ювентус" залишився ні з чим, відклавши питання виходу в наступний етап як мінімум до наступного туру.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 7, 2018

"Мене ображали протягом 90 хвилин. Я приїхав сюди, щоб просто робити свою роботу, не більше того. Я нікого не ображав в кінцівці, просто показав жест, що хочу краще їх чути. Можливо, мені не варто було цього робити і в звичайному стані я б не зробив цього, але це було моєю реакцією на образи на адресу моєї сім'ї.

Ми провели приголомшливий матч, на топ-рівні. Ми не могли зіграти ще краще. Нам вдалося перемогти, тому що ми провели дуже хороший матч і йшли за перемогою до самого кінця. Ми шукали її", - зазначив Моуріньо після гри, повідомляє Football-Italia.

«Ювентус» має в активі 9 очок і розташовується на першому місці в турнірній таблиці групи H. «Манчестер Юнайтед» (7 балів) знаходиться на другому місці. Також у групі H виступають «Валенсія» (5) та «Янг Бойз» (1).

У наступному турі «Ювентус» прийме на своєму полі «Валенсію», а підопічні Жозе Моуріньо зіграють вдома з «Янг Бойз».