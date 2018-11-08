Фонсека про розгром Шахтаря в ЛЧ: не потрібно драм, Ман Сіті - команда іншого рівня

Наставник гірників вважає, що підопічні Гвардіоли є претендентами на перемогу в Лізі чемпіонів.

Головний тренер «Шахтаря» Пауло Фонсека поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті» (поразка 0:6):

«Насправді багато обговорень не потрібно, драм не потрібно. "Сіті" - команда іншого рівня, вони заслужили перемогу. Вони заслужили на перемогу з таким рахунком.

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Як далеко "Сіті" може пройти в ЛЧ? Дуже далеко, ця команда - машина. Це відмінна команда, вона може виграти турнір. Про ситуацію в групі: у нас є навіть шанси на друге місце, це буде дуже складно, але математично це можливо. Треба виграти два матчі.

Марлос? Він прилетів з нами, був готовий, але під час тренування поскаржився на біль. Ми розраховували на нього на лавці, але через скарги його не було навіть на лавці.

Для того, щоб досягати високих цілей, потрібні інвестиції, потрібні кращі гравці в українському чемпіонаті. Зверніть увагу, які суми інвестують європейські команди. Ми не можемо собі цього дозволити», - зазначив Пауло Фонсека, якого цитує офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що "Шахтар" розгромно програв "Ман Сіті" в 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів - 0:6. Це найбільша поразка гірників за часів роботи Пауло Фонсеки.