Тренер Ворскли: завдання виграти Лігу Європи на порядку денному не стоїть

Василь Сачко поділився очікуваннями від матчу з "Карабахом".

Головний тренер полтавської «Ворскли» Василь Сачко поділився очікуваннями від поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти «Карабаху». Про це повідомляє 0532.ua.

«Те, як ми зіграємо, залежить від суперника, від тактики, від виконавців. Ми добре знаємо суперника, так само добре, як він знає нас. У «Карабаху» сильні виконавці, які задіяні в різних збірних. Але ми будемо грати вдома, у нас є 12-й гравець. Я впевнений, що в четвер ми докладемо максимум зусиль, щоб досягти позитивного результату, адже ми хочемо перемагати в кожній грі. Ми будемо намагатися грати в красивий футбол, але найголовніше завдання у нас - результат!

Завдання виграти Лігу Європи на порядку денному не розглядається, але це буде залежати і від завтрашньої гри», - сказав Сачко на передматчевій прес-конференції.

Матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи «Ворскла» - «Карабах» відбудеться у Полтаві сьогодні. Початок - о 22:00 за київським часом.