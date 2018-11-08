Ганьба арбітра Кашшаї: пенальті у ворота Шахтаря в матчі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів
09:33, 08 листопада 2018Футбол
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Угорський рефері призначив абсолютно необґрунтований пенальті.
Матвієнко не порушував правила на Стерлінгу в епізоді матчу Ліги чемпіонів / Reuters
Угорський арбітр Віктор Кашшаї зганьбився у матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Шахтар", коли в середині першого тайму призначив пенальті.
У тому моменті не було абсолютно ніякого порушення правил з боку гравця Шахтаря Миколи Матвієнка, що чітко було видно в прямій відеотрансляції поєдинку і на численних повторах епізоду.
Як повідомляв УНІАН, після реалізованого пенальті гравцем Манчестер Сіті рахунок у матчі став 2:0 на користь англійської команди. У підсумку гра завершилася розгромом чемпіонів України з рахунком 6:0.
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