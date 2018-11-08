Ганьба арбітра Кашшаї: пенальті у ворота Шахтаря в матчі з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

Угорський рефері призначив абсолютно необґрунтований пенальті.

Угорський арбітр Віктор Кашшаї зганьбився у матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Шахтар", коли в середині першого тайму призначив пенальті.

У тому моменті не було абсолютно ніякого порушення правил з боку гравця Шахтаря Миколи Матвієнка, що чітко було видно в прямій відеотрансляції поєдинку і на численних повторах епізоду.

Як повідомляв УНІАН, після реалізованого пенальті гравцем Манчестер Сіті рахунок у матчі став 2:0 на користь англійської команди. У підсумку гра завершилася розгромом чемпіонів України з рахунком 6:0.