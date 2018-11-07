Шахтар знову крупно програв Манчестер Сіті в гостьовому матчі Ліги чемпіонів

Гра в Англії завершилася з рахунком 6:0.

У Манчестері завершився матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Манчестер Сіті" приймав донецький "Шахтар" і, як і два тижні тому в грі в Україні, знову здобув велику перемогу.

Матч завершився з рахунком 6:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Англійці мали повну перевагу над чемпіоном України і відкрили рахунок вже на 13-й хвилині. Перший точний удар у цій грі завдав Давид Сілва. А вже в середині першого тайму "начудив" угорський арбітр Віктор Кашшаї, який призначив пенальті у ворота "гірників" у тому епізоді, де порушення правил не було і близько. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, хоча переслідував нападника Рахіма Стерлінга наш Микола Матвієнко був як мінімум півметра і не доторкався до суперника. Пенальті впевнено реалізував Габріель Жезус - 2:0.

Після перерви МанСіті продовжив атакувати і вже на 49-й хвилині гри Стерлінг довів рахунок до великого. На 72-й хвилині Жезус реалізував пенальті вдруге, а на 84-й хвилині Марез довів рахунок до 5:0.

Нарешті, в доданий арбітром час, на 90+2 хвилині Жезус зробила хет-трик і поставив крапку в цьому матчі - 6:0.

Таким чином, гірники займають останнє місце в Групі F, набравши 2 очки в 4 матчах.