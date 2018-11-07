Українець Зінченко вийде в стартовому складі Ман Сіті в матчі з Шахтарем
21:48, 07 листопада 2018Футбол
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Стали відомі склади команд на матч 4-го туру Ліги чемпіонів.
Олександр Зінченко вийде в стартовому складі "Ман Сіті" у матчі з "Шахтарем" / REUTERS
«Манчестер Сіті» і «Шахтар» оголосили стартові склади на матч 4-го раунду групового етапу Ліги чемпіонів.
У нашої команди з перших хвилин з'явиться Тайсон, а ось Марлос навіть не потрапив у заявку.
У господарів з перших хвилин зіграє українець Олександр Зінченко, який дебютує за «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів.
«Манчестер Сіті»: Едерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Зінченко – Фернандіньо, Б. Сілва, Д. Сілва – Марез, Жезус, Стерлінг
Запасні: Мурич, Данило, Гюндоган, Агуеро, Делф, Сані, Отаменді.
«Шахтар»: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон, Коваленко – Болбат, Тайсон, Мораєс
Запасні: Шевченко, Бутко, Хочолава, Кайоде, Дентіньо, Патрік, Нем.
Початок матчу – о 22:00. Онлайн-трансляція зустрічі «Манчестер Сіті» — «Шахтар» доступна на нашому сайті.
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