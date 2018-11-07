Хацкевич перед грою з Ренном: Піваріч вибув на 10 днів, Бесєдін відновлюється

Головний тренер «Динамо» поділився очікуваннями від матчу проти «Ренна» в рамках 4-го туру Ліги Європи.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поділився очікуваннями від матчу проти «Ренна» в рамках 4-го туру Ліги Європи.

"Немає команди, яка виходить на гру і не хоче виграти. В нашій групі все може тривати до кінця, кожна гра для кожної команди – вирішальна. У разі перемоги завтра ми на 75-80 відсотків гарантуємо собі вихід. Розуміємо важливість завтрашньої гри. Але після цього залишаються ще два матчі. Ми будемо намагатися, хлопці будуть віддавати всі сили, щоб досяги позитивного результату", - сказав Олександр Хацкевич, якого цитує офіційний канал «Динамо» в YouTube.

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Також головний тренер "Динамо" прояснив ситуацію з травмованими.

"Піваріч вибув на 10 днів, він відновлюється. Що стосується Бесєдіна, то він повернувся з Хорватії, у нього ще є свій план індивідуальної роботи з тренером з фізпідготовки". – сказав Хацкевич.

Матч "Динамо" - "Ренн" відбудеться завтра в Києві на НСК "Олімпійський". Початок – о 19.55.