Шахтар (U-19) розгромно поступився одноліткам з Ман Сіті в Юнацькій лізі УЄФА

Юні гірники програли - 1:4.

У Манчестері відбувся матч 4-го туру Юнацької ліги УЄФА, в якому «Шахтар» (U-19) грав на виїзді з однолітками з «Манчестер Сіті».

Поєдинок завершився розгромною поразкою юнаків "Шахтаря" - 1:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі гості зуміли відкрити рахунок - відзначився Чех - і при цьому не пропустити: перші 45 хвилин завершилися з мінімальною перевагою української команди - 1:0.

Однак після перерви господарі зустрічі досить швидко не лише відігралися, але й пішли у відрив з великим рахунком. Цікаво, що з 63-ї по 67-му хвилину у ворота "Шахтаря" було забито три м'ячі.

Підсумок - перемога юніорів "Ман Сіті" - 4:1.

Юнацька ліга УЄФА

«Манчестер Сіті» – «Шахтар» – 4:1

Голи: Річардс (54, 63, з пенальті), Гарре (66), Гонсалес (67) – Чех (18).

«Шахтар» (U-19): Трубін – Рудавський, Якуба, Муравський, Романюк – Криськів, Чех, Бондаренко – Мудрик, Кащук – Кулаков.

Запасні: Кучеренко, Приходько, Шушко, Кобилянський, Судаков, Холод, Буханевич.

Після чотирьох турів у "Шахтаря" (U-19) усього одне набране очко. Команда замикає турнірну таблицю групи F, маючи мінімальні шанси на участь в стикових матчах.