ФФУ вже прийняла рішення про розширення УПЛ до 16 клубів, але невідомо з якого сезону

Формат з 16 клубів лобіює "Динамо", а ось "Шахтар" збирається загальмувати цей процес, вважає журналіст Кирило Крижановський.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Кирило Крижановський, ФФУ вже ухвалила рішення розширити Прем'єр-лігу знову до 16 команд замість 12, які беруть участь зараз.

Поки невідомо, з якого сезону - з наступного або з 2020/21, але ФФУ не боїться піти на порушення регламенту і змінити формат в зимове міжсезоння з аргументацією "на благо розвитку українського футболу".

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Формат з 16 клубів лобіює "Динамо", а ось "Шахтар", за інформацією Крижановського, буде гальмувати цей процес, використовуючи всі медіа-ресурси.

Бажання ФФУ змінити формат пояснюється прагненням президента організації Андрія Павелка повернути великий футбол у великі міста - Дніпро, Харків і Луцьк.

Нагадаємо, про те, що УПЛ треба розширити до 16 команд, нещодавно заявив головний тренер "Арсеналу" В'ячеслав Грозний, якого підтримав віце-президент "Динамо" Сергій Мохник. Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін скептично висловився з приводу такого розвитку подій.