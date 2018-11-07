Манчестер Сіті - Шахтар: де дивитися і прогнози букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні в 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє на виїзді проти чемпіона Англії.

Сьогодні в 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє на виїзді з чемпіоном Англії - "Манчестер Сіті".

Прогнози букмекерів

За даними порталу Betexplorer, який збирає дані провідних букмекерських контор світу, безумовним фаворитом поєдинку є англійський клуб. Середній коефіцієнт на перемогу "городян" становить 1,11 до 1. Вірогідність нічиєї оцінюється експертами як 10,36 до 1. Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" величезний як для матчів такого рівня - 22,43 до 1.

Де дивитися

Дивитися матч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" у прямій трансляції можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 21.55.

Початок поєдинку - о 22.00.

Як повідомляв УНІАН, півзахисник Марлос полетів з "Шахтарем" до Англії на матч Ліги чемпіонів.