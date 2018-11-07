Футбольний клуб «Бордо» продали за €100 мільйонів американській інвесткомпанії

Медіакомпанія M6 придбала французький клуб у 1999 році і сподівалася повернути дні його слави 1980-х років, коли "Бордо" тричі вигравав Кубок французької ліги і двічі Кубок Франції.

Французька приватна медіакомпанія M6 Metropole Television продала футбольний клуб "Бордо" американській інвестиційній компанії General American Capital Partners (GACP), що базується в Лос-Анджелесі.

Про це йдеться в заяві французької компанії, передає РБК з посиланням на Reuters.

"M6 Group сьогодні завершила продаж футбольного клубу Girondins de Bordeaux американському інвестиційному фонду General American Capital Partners (GACP) за €100 млн ($114 млн)", - наводить агентство цитату зі звітності M6 за перші дев'ять місяців 2018 року.

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M6 купив французький клуб у 1999 році і сподівався повернути дні його слави 1980-х років, коли "Бордо" тричі вигравав Кубок французької ліги і двічі Кубок Франції. Після зміни власника команда один раз виграла Кубок ліги (в 2009 році) і один раз Кубок Франції (в 2013 році).

"Для М6 сторінка перевертається, для FCGB відкривається нова", - написав у себе в Twitter президент M6 Ніколя де Таверно.

"Я бажаю великих успіхів новій управлінській команді та дякую всім жирондистам [повна назва клубу - "Жиронден де Бордо", Girondins de Bordeaux] за ці 19 років. Ми разом пережили незабутні емоційні моменти. Я залишуся відданим шанувальником жирондистів", - додав тепер вже колишній власник клубу.

Раніше УНІАН повідомляв, що екс-форвард збірної Франції і лондонського «Арсеналу» Тьєррі Анрі погодився очолити французький «Бордо».