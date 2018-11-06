Інтер і Барселона зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)
23:57, 06 листопада 2018Футбол
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Гра в Мілані, завершилася з рахунком 1:1.
"Інтер" і "Барселона" зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів / Reuters
У Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групах А - D, де в центральній грі дня італійський "Інтер" (Мілан) на своєму полі втримав нічию у матчі з іспанською "Барселоною".
Матч у Мілані завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
На гол Малкома на 82-й хвилині точним ударом відповів Мауро Ікарді, який забив гол на 87-й хвилині.
Ліга чемпіонів.
4-й тур.
06 листопада.
Монако - Брюгге - 0:4
Црвена Звезда - Ліверпуль - 2:0
Інтер - Барселона - 1:1
Тоттенхем - ПСВ - 2:1
Атлетіко - Боруссія - 2:0
Шальке - Галатасарай - 2:0
Наполі - Парі-Сен-Жермен - 1:1
Порту - Локомотив - 4:1.
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