Інтер і Барселона зіграли внічию в матчі Ліги чемпіонів (результати всіх ігор)

Гра в Мілані, завершилася з рахунком 1:1.

У Європі відбулися матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА в групах А - D, де в центральній грі дня італійський "Інтер" (Мілан) на своєму полі втримав нічию у матчі з іспанською "Барселоною".

Матч у Мілані завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

На гол Малкома на 82-й хвилині точним ударом відповів Мауро Ікарді, який забив гол на 87-й хвилині.

Ліга чемпіонів.

4-й тур.

06 листопада.

Монако - Брюгге - 0:4

Црвена Звезда - Ліверпуль - 2:0

Інтер - Барселона - 1:1

Тоттенхем - ПСВ - 2:1

Атлетіко - Боруссія - 2:0

Шальке - Галатасарай - 2:0

Наполі - Парі-Сен-Жермен - 1:1

Порту - Локомотив - 4:1.