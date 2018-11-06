Шевченко: товариський матч збірних України та Туреччини перенесено з Дніпра до Антальї

Головний тренер збірної України підтвердив інформацію про перенесення гри.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтвердив інформацію, згідно якої контрольний матч нашої команди з Туреччиною перенесено в Анталью.

«Так, ця гра дійсно відбудеться в цьому турецькому місті», — сказав наставник синьо-жовтих у розмові з журналістом Команда 1.

Нагадаємо, що матч Туреччина — Україна, запланований на 20 листопада, спочатку повинен був відбутися в Дніпрі, але представники команди суперника наполягли на тому, щоб він пройшов в кращих погодних умовах.

Можна припустити, що турки, порушивши певні контрактні зобов'язання, змушені будуть заплатити нам певну неустойку, хоча офіційної інформації з цього приводу немає. Відомо лише, що команда Мірчі Луческу готова прилетіти в Україну на матч-спаринг в 2019 році. Найголовніше, що гра все-таки відбудеться, адже на майбутній збір у національну команду викликано багато молодих футболістів, і їх можливості можна буде перевірити в грі з міцним суперником.