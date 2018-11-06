Гравець Шахтаря Ісмаїлі: єдиний результат, який нас влаштує, це перемога

Бразильський легіонер донецької команди поділився своєю думкою напередодні матчу Ліги чемпіонів.

Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Манчестер Сіті».

– Я не дивлюся на матч крізь призму пораженських настроїв. Всі гравці налаштовані позитивно, команда багато працювала і ми постараємося віддати на полі всі найкраще, - сказав Ісмаїлі на традиційній передматчевій прес-конференції в Манчестері, повідомляє Трибуна.

– Єдиний результат, який нас буде радувати, це перемога. Наша команда багато працювала і ми будемо показувати свою гру. Розуміємо, що це буде дуже складно. Але до нас повернувся Тайсон, з ним ми ще сильніше, - додав Ісмаїлі.

– У Лізі чемпіонів ти у всіх на виду, весь світ спостерігає за цими матчами. Упевнений, що тренер збірної Бразилії буде дивитися цей матч, адже буде багато бразильців на полі. Я, як і вся команда, постараюся провести кращу гру і показати себе найкращим чином, – зазначив бразильський легіонер гірників.

Як повідомляв УНІАН, матч Манчестер Сіті - Шахтар відбудеться в середу, 7 листопада. Початок гри о 22.00 за київським часом.