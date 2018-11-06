Гвардіола: найважливіша для нас гра — саме проти Шахтаря

Наставник «Манчестер Сіті» розповів про підготовку до поєдинку з донецьким клубом у Лізі чемпіонів.

Головний тренер «Манчестер Сіті» Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького «Шахтаря».

«Найважливіша гра для нас на даний момент — саме проти «Шахтаря», - зазначив Гвардіола в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА. - Ми втратили очки в домашньому поєдинку з «Ліоном», і тепер для нас кожен матч як фінал. Ми проб'ємося в 1/8 фіналу, якщо виграємо два наступних матчі на своєму полі. Ряд топ-клубів вилетить, так що участь в плей-офф — вже серйозне досягнення».

«Кожен розіграш Ліги чемпіонів складніше за попередні. Опоненти стають сильнішими. І тут справа не в силі того чи іншого національного чемпіонату. Наші втрати? Гюндоган готовий грати. Отаменді — теж. Травмовані тільки де-Брейне і Мангаля», — зазначив Гвардіола.

Як повідомляв УНІАН, матч «Манчестер Сіті» — «Шахтар» відбудеться в середу, 7-го листопада, о 22:00.