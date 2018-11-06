Ісмаїлі визнаний найкращим гравцем української футбольної Прем'єр-Ліги у жовтні

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем став захисник «Шахтаря»

Бразильский легіонер донецького Шахтаря Ісмаїлі визнаний найкращим гравцем чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги у жовтні.

Всього у голосуванні взяли участь близько 6 500 прихильників футболу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Результат їхнього вибору такий:

Ісмаїлі — 52 % голосів,

Віктор Циганков — 33 %,

Владислав Кулач — 10 %,

Дмитро Шастал — 3 %,

Денис Безбородько — 2 %,

Андрій Борячук — 0 %,

Сергій Гринь — 0 %,

Алан Патрик — 0 %.

У голосуванні також брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у жовтні: 11 тур — Сергій Гринь («Арсенал-Київ»), 12 тур — Андрій Борячук («Маріуполь»), 13 тур — Денис Безбородько («Десна»), а також футболісти, які, на думку експертної ради Ліги, відзначалися стабільністю впродовж жовтневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Віктор Циганков («Динамо»), Ісмаїлі («Шахтар»), Дмитро Шастал («Олександрія»), Владислав Кулач («Ворскла»), Алан Патрик («Шахтар»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у жовтні, на офіційному сайті УПЛ — upl.ua.