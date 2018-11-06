У Словаччині побили захисника національної збірної - не зіграє з Україною
12:49, 06 листопада 2018Футбол
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В результаті побиття у 22-річного футболіста виявилася зламана щелепа, вибиті зуби та пошкоджено обличчя.
Шатка не зможе взяти участь у матчі збірної Словаччини проти України / TASR
На захисника збірної Словаччини та місцевого клубу ДАК Любомира Шатку було скоєно напад у Братиславі.
В результаті побиття у 22-річного футболіста виявилася зламана щелепа, вибиті зуби та пошкоджено обличчя, повідомляє SportArena з посиланням на Profutbal.sk.
Після обстеження лікарі не рекомендували словаку повертатися на поле до кінця року, щоб не піддавати ризику здоров'я.
Таким чином, Шатка не візьме участі в майбутньому поєдинку Ліги націй проти України, який відбудеться 16 листопада у Трнаві.
Захисник виступає за збірну Словаччини з 2018 року і вже встиг зіграти 5 матчів, у тому числі проти України у Львові (0:1).
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