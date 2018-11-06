Мессі і Роналду не потрапили в Топ-5 найдорожчих футболістів світу

Опубліковано рейтинг найдорожчих гравців планети на даний момент.

Дослідницький центр CIES Football Observatory назвав імена найдорожчих футболістів світу.

На думку аналітичної компанії, найдорожчим гравцем світу на сьогоднішній день є нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, якого оцінили в 216,5 мільйони євро, повідомляє Апостроф.

У трійку найдорожчих нападників також потрапили Гаррі Кейн з "Тоттенхема (197,3 мільйона євро) і Неймар з ПСЖ (197 мільйонів євро. У той же час форвард "Барселони" Ліонель Мессі посів у рейтингу лише шосте місце (170,6 мільйона), а нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду взагалі не потрапив у першу десятку.

Найдорожчим півзахисником світу визнано хавбека "Тоттенхема" Деллі Аллі (163,4 мільйона), найдорожчим захисником - Самуель Умтіті з "Барселони" (99,2 мільйона), а рейтинг найдорожчих голкіперів очолив воротар "Манчестер Сіті" Едерсон (102 мільйони).