Марлос полетів з Шахтарем до Манчестера на матч Ліги чемпіонів

Став відомий склад команди на гру 4-го туру групового етапу головного єврокубка.

Делегація ФК Шахтар у вівторок вранці вирушила з Києва до Манчестера на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

В основний склад команди ще напередодні повернувся Марлос, повідомляє офіційний сайт гірників.

Таким чином, команда Паулу Фонсеки знаходиться майже в оптимальному складі. Серед травмованих значаться тільки захисник Іван Ордець і півзахисник Фернандо.

В Манчестер вилетіли 22 гравця. У заявку на матч потрапить 18 гравців, а тому четверо зі списку точно не отримають шанс зіграти. Є у складі делегації і форвард Тайсон, який допоміг Шахтарю обіграти київське "Динамо" (2:1) в останньому турі чемпіонату України.

Повністю заяка команди виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко

Захисники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко

Півзахисники: Майкон, Болбат Сергій, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентіньо, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко

Нападники: Тайсон, Жуніор Мораєс, Марлос, Оларенважу Кайоде

Як повідомляв УНІАН, матч 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті — Шахтар відбудеться завтра, 7 листопада о 22:00.

Після трьох зіграних турів, Манчестер Сіті очолює групу, маючи у своєму активі 6 очок. Шахтар займає 3 місце, набравши 2 очки.