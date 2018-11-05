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Переможному голу у ворота Динамо присвячується: всі 22 голи Коваленко за Шахтар (відео)

20:58, 05 листопада 2018
Футбол
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Віктор Коваленко - найдорожчий молодий український футболіст за версією Transfermarkt / http://shakhtar.com/

До збірки потрапили дебютний гол молодого гравця в кар'єрі в єврокубках - у ворота німецького «Шальке» з Гельзенкірхена, з центру поля - у ворота бельгійського «Гента», суперудар у ворота київського «Динамо» та інші.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в матчі 13-го туру УПЛ Шахтар - Динамо гірники виграли з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 90-ій хвилині гри забив Віктор Коваленко.

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Теги: #відео#ФК Шахтар