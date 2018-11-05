Переможному голу у ворота Динамо присвячується: всі 22 голи Коваленко за Шахтар (відео)

Молодий нападник Шахтаря забивав вже і в національних турнірах, і в єврокубках.

Офіційний клубний кананл ФК Шахтар у YouTube FCSD зібрав всі 22 голи Віктора Коваленка за першу команду "гірників" в одну добірку.

До збірки потрапили дебютний гол молодого гравця в кар'єрі в єврокубках - у ворота німецького «Шальке» з Гельзенкірхена, з центру поля - у ворота бельгійського «Гента», суперудар у ворота київського «Динамо» та інші.

Як повідомляв УНІАН, у суботу в матчі 13-го туру УПЛ Шахтар - Динамо гірники виграли з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 90-ій хвилині гри забив Віктор Коваленко.