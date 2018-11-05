Переможному голу у ворота Динамо присвячується: всі 22 голи Коваленко за Шахтар (відео)
20:58, 05 листопада 2018Футбол
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Молодий нападник Шахтаря забивав вже і в національних турнірах, і в єврокубках.
Віктор Коваленко - найдорожчий молодий український футболіст за версією Transfermarkt / http://shakhtar.com/
Офіційний клубний кананл ФК Шахтар у YouTube FCSD зібрав всі 22 голи Віктора Коваленка за першу команду "гірників" в одну добірку.
До збірки потрапили дебютний гол молодого гравця в кар'єрі в єврокубках - у ворота німецького «Шальке» з Гельзенкірхена, з центру поля - у ворота бельгійського «Гента», суперудар у ворота київського «Динамо» та інші.
Як повідомляв УНІАН, у суботу в матчі 13-го туру УПЛ Шахтар - Динамо гірники виграли з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 90-ій хвилині гри забив Віктор Коваленко.
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