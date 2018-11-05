Марлос повернувся у загальну групу Шахтаря перед матчем проти Ман Сіті

Однак поки невідомо, чи зіграє бразилець у середу.

Атакувальний півзахисник "Шахтаря" Марлос повернувся до тренувань з командою після травми. Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

Через пошкодження Марлос пропустив останні матчі команди проти "Манчестер Сіті", "Арсенала-Київ", "Олімпіка" і "Динамо". Поки невідомо, чи зможе український хавбек взяти участь в майбутньому матчі проти "Ман Сіті" на виїзді.

У нинішньому сезоні на рахунку Марлоса 6 голів і 1 гольова передача в 15 матчах.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграє на виїзді проти "Манчестер Сіті" в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в середу, 7 листопада. Після трьох зіграних турів "Манчестер Сіті" очолює групу, маючи в своєму активі 6 очок. "Шахтар" займає 3-є місце в групі, набравши 2 очки.