ГПУ і поліція мають докази участі ФК Суми в договірних матчах - клубу загрожує зняття з чемпіонату

Також в нечесних діях підозрюється арбітр Віктор Арановський.

Національна поліція і Генеральна прокуратура України направили в комітет з етики і чесної гри ФФУ офіційний лист з 5-ма задокументованими доказами участі ПФК «Суми» у договірних матчах, повідомляє ТаТоТаке.

Також в листі фігурує арбітр першої ліги Віктор Арановський (брат арбітра УПЛ Євгена Арановского. – УНІАН), по якому зібрано 4 задокументованих доказа.

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Клубу «Суми» загрожує зняття з чемпіонату і позбавлення професійного статусу. Арановський ризикує отримати довічне відсторонення від будь-якої професійної футбольної діяльності.

Нагадаємо, навесні цього року в українському футболі вибухнув скандал, пов'язаний з договірними матчами. За даними правоохоронців, організація "договорняків" приносила учасникам злочинного бізнесу нечувані прибутки, у грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів США на рік.