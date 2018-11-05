Хавбек Ліверпуля не полетить на матч Ліги чемпіонів у Сербію через політичний скандал

У "Ліверпулі" не хочуть проблем з сербськими уболівальниками.

Хавбек "Ліверпуля" Джердан Шакірі не потрапив у заявку на виїзний матч своєї команди в Лізі чемпіонів з "Црвеною Звєздою". Головний тренер "Червоних" Юрген Клопп прокоментував своє рішення:

"Ми чули і читали про те, як можуть зустріти Джердана в Белграді. І хоча ми не знаємо, що може статися, ми хочемо полетіти туди і на 100% віддаватися футболу, а не думати про щось ще.

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Ми хочемо уникнути будь-яких чинників, які можуть перешкодити нам сконцентруватися на 90-хвилинному матчі, важливому для футболу і тільки футболу. З цієї причини Шакірі залишається поза заявкою на гру. Він усвідомлює і приймає це", - заявив наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп, якого цитує офіційний сайт клубу.

Джердан Шакірі – албанець-косовар за походженням, але виступає за збірну Швейцарії. Влітку на ЧС-2018 вибухнув скандал, коли під час матчу Швейцарія - Сербія Шакірі, відзначаючи гол у ворота сербів, показав орла з прапора Албанії. Футболісту загрожувала заборона на участь у двох матчах за політичний жест, однак у підсумку гравець уникнув такого покарання і відбувся штрафом.