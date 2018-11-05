В Кременчуцькій виховній колонії пройшов турнір з футболу під патронатом ФФУ

І.Кива ініціював проект, спрямований на виховання дітей з колоній через футбол.

Виховна система України побудована неправильно - з дітьми в колоніях потрібно спілкуватися, а не ховати їх за високим забором і колючою проволокою.

Про це заявив Президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу і голова Соціалістичної партії України Ілля Кива на футбольному турнірі в Кременчуцькій виправній колонії, повідомляє прес-служба СПУ на офіційному сайті партії.

«Помилки дітей - це завжди прорахунки дорослих. Батьків, виховної системи, держави. Якщо ми будемо приділяти їм більше часу і уваги, у нас не буде колоній для неповнолітніх. Щоб у дітей з'явилося усвідомлення їх проступків, з ними потрібно спілкуватися. Колючим дротом і важким режимом ви нічого не зможете змінити. Озлобити - зможете. Ви хочете, щоб виходячи звідси, вони бачили в вас ворогів, а потім система почала їх знищення? Виховувати - це значить спілкуватися, а не затягувати колючим дротом. А футбол - це і є спілкування, це командний дух і задоволення від гри», - сказав І.Кива на своїй сторінці в Фейсбук.

При цьому він заявив, що в разі перемоги на виборах, має намір змінити систему виправно-виховного процесу неповнолітніх і підкреслив, що поки держава саджає дітей до в'язниці, важко говорити про яку-небудь євроінтеграцію.

Політик також заявив про необхідність частіше організовувати спортивно-розважальні заходи для дітей з виховних колоній та звернувся безпосередньо до дітей із закликом використовувати непросту ситуацію, в якій вони опинилися, для самовдосконалення.

«Спробуйте витратити час, який ви тут проводите, щоб зміцнитися і загартуватися, переосмислити життєву позицію. Багато з тих, хто «за парканом» - слабкі, а ви можете використовувати цей час, щоб стати сильними. Сила - це перевага, а це цікаво кожному хлопчику. Але її треба виховати. Займайтеся спортом, він загартовує, допомагає знайти правильну мотивацію», - звернувся І.Кива.

За результатами турніру, перше місце посіла команда «Патріот». Друге і третє місце отримали команди «Лукас» і «Зірочка». При цьому учасників нагородили пам'ятними призами, серед яких кубки, грамоти, а також сітки з м'ячами.

І. Кива також подякував президенту і першому віце-президенту Федерації Футболу України А. Павелко та В. Костюченко, а також міністру юстиції П.Петренко. Нагадаємо, ініціатором проекту по вихованню дітей з колоній через футбол виступив президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу. Турнір пройшов під патронатом Федерації футболу України в неділю, 4 листопада.