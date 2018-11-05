Матч Манчестер Сіті - Шахтар обслужить фатальний для України арбітр

Скандальний рефері Віктор Кашшаї знову розсудить матч за участю української команди.

Стала відома бригада арбітрів, яка буде обслуговувати матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар". Від результату цієї зустрічі багато в чому залежить доля путівки в 1/8 фіналу і доля третього місця в групі, що дає право на євровесну в Лізі Європи.

Поєдинок деверено провести угорській бригаді арбітрів на чолі з Віктором Кашшаї. Асистувати йому будуть Гьоргі Рінг і Венцель Той. Четвертим арбітром призначений Пітер Береттян. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Головний арбітр матчу Віктор Кашшаї добре знайомий українському вболівальнику по Євро-2012, коли угорець обслуговував матч збірних України і Англії і не зарахував чистий гол Марко Девіча, залишивши нашу команду за бортом турніру.

Нагадаємо, матч 4-го туру Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Шахтарем" відбудеться в середу, 7 листопада. Початок - о 22.00.