У Єгипті з'явилася невдала статуя Салаха в образі гобліна (фото)
12:36, 05 листопада 2018Футбол
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Скульптори не пощадили нападника "Ліверпуля".
Мохамед Салах / REUTERS
В Єгипті з'явилася скульптура форварда «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамеда Салаха.
Статуя з'явилася на світовому молодіжному форумі в Шарм-ель-Шейху і позиціонується як «символ надії для єгипетської молоді», повідомляє "Трибуна" з посиланням на Goal.com.
У соцмережах скульптуру висміяли за те, що Салах зображений з маленьким ростом, великою головою і тонкими руками і ногами. "Автор явно фанат Толкіна", - уїдливо пишуть користувачі в коментарях.
Statue of #Mohamed_Salah in the #world_shabab_world💙😎 pic.twitter.com/3rLiERnUDr— mohämed møstafä (@mhmedmostaf13) November 4, 2018
Раніше піддавалася критиці статуя Кріштіану Роналду. Пізніше з'явилося нове зображення португальця.
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