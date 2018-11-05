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У Єгипті з'явилася невдала статуя Салаха в образі гобліна (фото)

12:36, 05 листопада 2018
Футбол
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Мохамед Салах / REUTERS

Статуя з'явилася на світовому молодіжному форумі в Шарм-ель-Шейху і позиціонується як «символ надії для єгипетської молоді», повідомляє "Трибуна" з посиланням на Goal.com.

У соцмережах скульптуру висміяли за те, що Салах зображений з маленьким ростом, великою головою і тонкими руками і ногами. "Автор явно фанат Толкіна", - уїдливо пишуть користувачі в коментарях.

Раніше піддавалася критиці статуя Кріштіану Роналду. Пізніше з'явилося нове зображення португальця.

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Теги: #Єгипет#Мохамед Салах