У Єгипті з'явилася невдала статуя Салаха в образі гобліна (фото)

Скульптори не пощадили нападника "Ліверпуля".

В Єгипті з'явилася скульптура форварда «Ліверпуля» і збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

Статуя з'явилася на світовому молодіжному форумі в Шарм-ель-Шейху і позиціонується як «символ надії для єгипетської молоді», повідомляє "Трибуна" з посиланням на Goal.com.

У соцмережах скульптуру висміяли за те, що Салах зображений з маленьким ростом, великою головою і тонкими руками і ногами. "Автор явно фанат Толкіна", - уїдливо пишуть користувачі в коментарях.

Раніше піддавалася критиці статуя Кріштіану Роналду. Пізніше з'явилося нове зображення португальця.