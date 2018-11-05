Луческу не хоче проводити товариський матч з Україною у Дніпрі (відео)
11:43, 05 листопада 2018Футбол
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Мірча Луческу висловив вимоги Федерації футболу Туреччини, щоб провести матч не в Україні.
Мірча Луческу / Reuters
Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу відмовляється їхати в Дніпро для проведення товариського матчу з Україною, повідомляє ведучий телепрограми «Профутбол» Ігор Циганик.
Луческу висловив вимоги Федерації футболу Туреччини, щоб провести матч не в Україні.
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Турецька федерація футболу повинна буде компенсувати витрати ФФУ, якщо гра не відбудеться. В організації не хочуть йти назустріч Луческу, оскільки не збираються платити велику суму компенсації ФФУ.
Нагадаємо, що товариський матч Україна - Туреччина запланований на 20 листопада на «Дніпро-Арені».
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