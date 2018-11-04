Зоря розгромила Чорноморець в матчі на порожньому стадіоні

«Чорноморець» спеціально закрив стадіон для вболівальників після того, як отримав дані про те, що фанати збиралися зірвати матч.

В Одесі відбувся матч 14-го туру УПЛ, в якому "Чорноморець" приймав "Зорю". Луганська команда здобула перемогу з великим рахунком 3:0.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Тимчик з передачі Віталія Вернидуба відкрив рахунок у матчі на 27-й хвилині. На 66-й хвилині Майборода забив другий гол луганчан у зустрічі. Через 6 хвилин Харатін асистував Караваєву, який встановив остаточний рахунок - 0:3.

Це перша перемога «Зорі» за сім турів. До цього останній раз "Зоря" перемагала 2 вересня "Арсенал".

Зазначимо, що матч був проведений за порожніх трибун через рішення «Чорноморця». За наявною інформацією, «Чорноморець» закрив стадіон для вболівальників після того, як отримав дані про те, що фанати збиралися зірвати матч з «Зорею».