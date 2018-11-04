Ворскла обіграла Львів у 14-му турі УПЛ

Це був перший матч УПЛ, який обслуговувала повністю жіноча бригада арбітрів.

У Полтаві відбувся матч між ФК «Львів» та полтавською "Ворсклою" в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги. «Ворскла» обіграла суперника з рахунком 2:0.

Номінально полтавці були гостями, але матч проходив на стадіоні імені Бутовського в Полтаві. Відзначимо, що в першому колі домашній матч «Ворскли» проти «Львова» проходив на «Арені-Львів».

На 19-й хвилині Ребенок вивів номінальних гостей вперед. Через 20 хвилин Якубу забив дебютний м'яч за «Ворсклу».

Таким чином, після перемоги - 2:0 - полтавська команда набрала 24 очки і посідає 4-е місце в турнірній таблиці. ФК "Львів" залишився на 8-му місці (17 пунктів).

Нагадаємо, що це був перший матч УПЛ, який обслуговувала повністю жіноча бригада арбітрів.