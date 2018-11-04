Ювентус встановив новий клубний рекорд у чемпіонаті Італії

А Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 400 м'ячів у п'яти провідних чемпіонатах Європи.

У поєдинку 11-го туру Серії А "Ювентус" впевнено переміг "Кальярі" (3:1) і набрав 31 очко, впевнено лідируючи в чемпіонаті Італії.

Туринці здобули 10 перемог і одного разу зіграли внічию. Цей показник став найкращим стартом в історії клубу, повідомляє Opta.

Раніше кращим результатом туринського клубу після 11 турів були 30 балів, набрані в сезоні-2005/06.

Підопічні Аллегрі на даний момент відірвалися від "Інтера" і "Наполі" на 6 очок.

Відзначимо, що перед матчем проти «Кальярі» президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі вручив португальському нападнику команди Кріштіану Роналду пам'ятну футболку з цифрою «400». Два тижні тому після голу у ворота «Дженоа» форвард став першим футболістом в історії, який забив 400 м'ячів у п'яти провідних чемпіонатах Європи (Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції).

Відзначимо, що в матчі 12-го туру чемпіонату Італії «Ювентус» зіграє з «Міланом». Зустріч пройде у неділю, 11 листопада, на стадіоні «Джузеппе Меацца» у Мілані.