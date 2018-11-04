Вперше матч УПЛ обслужить повністю жіноча бригада арбітрів
14:22, 04 листопада 2018Футбол
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Поєдинок ФК "Львів" - "Ворскла" увійде в історію.
Катерина Монзуль / football24.ua
Вперше на матчі української Прем'єр-ліги буде працювати повністю жіноча бригада арбиров.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
У рамках 14-го туру «Львів» прийматиме полтавську «Ворсклу». Початок – о 17.00.
Головним арбітром матчу призначено Катерина Монзуль. Асистентами на лініях будуть Марина Стрілецька і Олександра Ардашева, які дебютують в Прем'єр-лізі. Четвертим рефері призначена Анастасія Романюк.
Це перший випадок, коли матч елітного українського дивізіону обслужить бригада арбітрів, що повністю складається з жінок.
Раніше жіноча бригада арбітрів обслужила матч чемпіонату України серед 21-річних.
Як повідомляв УНІАН, у центральному матчі 14-го туру УПЛ "Шахтар" обіграв "Динамо".
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