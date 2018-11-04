Марлос обирає борщ, а Кайоде "кус-кус": Шахтар показав, чим харчуються гравці команди

ФК "Шахтар" запустив нову рубрику на YouTube, де показуватиме ексклюзивні матеріали з життя команди, які не бачить ніхто.

Успіхи спортсмена не в останню чергу залежать від правильного харчування.

Сьогодні офіційний канал ФК «Шахтар» в YouTube FCSD TV заглянув на кухню клубу і разом з шеф-кухарем клубу Любомиром Тошичем розповів, як і чим харчується команда.

Які страви люблять Марлос і Кайоде? Скільки літрів фрешу випивають за день? Що обов'язково повинно бути в меню?

Дивіться ексклюзивне відео на FCSD TV. Це офіційний канал ФК «Шахтар» в YouTube.