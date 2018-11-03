Шахтар на останній хвилині виграв у Динамо в українському Класіко
У Харкові відбувся поєдинок 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися лідери чемпіонату України - "Шахтар" і "Динамо". Поєдинок завершився перемогою гірників - 2:1.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Зустріч одвічних суперників цього разу не викликала великого ажіотажу - стадіон ОСК "Металіст" виявився заповнений лише наполовину.
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У першому таймі обидві команди мали шанси біля воріт суперника, проте гол був забитий лише один. На 44-й хвилині Шапаренко без перешкод розстріляв ворота "Шахтаря" після атаки з лівого флангу і відкрив рахунок.
На початку другого тайму "Шахтар" відновив паритет. Тайсон, що вийшов на заміну, вивів на порожні ворота Мораєса, який закотив м'яч у сітку. 1:1.
Матч котився до нічиєї, проте вже на п'ятій доданій хвилині м'яч після удару Коваленка метрів з 16-ти залетів у дальню дев'ятку воріт Бойка!
Зазначимо, що на 90+1-й хвилині вилучення заробив Кендзьора, який зіграв рукою. На полі сталася сутичка між гравцями команд.
Після цієї перемоги "Шахтар" збільшив перевагу в турнірній таблиці над "Динамо" до восьми очок.