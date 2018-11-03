Маріуполь мінімально переміг Арсенал-Київ в УПЛ

Відбувся стартовий матч 14-го туру.

У стартовому матчі 14-го туру УПЛ «Маріуполь» вдома на стадіоні ім.Бойка переміг«Арсенал-Київ». Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Перший тайм пройшов без забитих голів. На 55-й хвилині Семенюк не реалізував вихід 1 на 1 з Гальчуком.

Рахунок у матчі відкрив Вакула, на 81-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі.

"Маріуполь" набрав 20 очок і займає 5-е місце в таблиці.