Маріуполь мінімально переміг Арсенал-Київ в УПЛ
15:56, 03 листопада 2018Футбол
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Відбувся стартовий матч 14-го туру.
ФК "Маріуполь"
У стартовому матчі 14-го туру УПЛ «Маріуполь» вдома на стадіоні ім.Бойка переміг«Арсенал-Київ». Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
Перший тайм пройшов без забитих голів. На 55-й хвилині Семенюк не реалізував вихід 1 на 1 з Гальчуком.
Рахунок у матчі відкрив Вакула, на 81-й хвилині. Цей гол став єдиним у матчі.
"Маріуполь" набрав 20 очок і займає 5-е місце в таблиці.
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