Шахтар - Динамо: де дивитися і прогнози букмекерів на матч УПЛ

Сьогодні в рамках 14-го туру Прем'єр-ліги відбудеться один з головних матчів сезону.

Сьогодні у Харкові відбудеться один з головних матчів сезону в Прем'єр-лізі - в рамках 14-го туру Прем'єр-ліги зустрінуться "Шахтар" і "Динамо".

Прогнози букмекерів

За даними порталу Betexplorer, який збирає дані провідних букмекерських контор світу, фаворитом поєдинку є донецький "Шахтар". Середній коефіцієнт на перемогу гірників становить 1,81 до 1. Ймовірність нічиєї оцінюється експертами як 3,33 до 1. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" - 4,17 до 1.

Де дивитися

Дивитися матч "Шахтар" - "Динамо" в прямій трансляції можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 16.55.

Початок поєдинку - о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, вболівальників на стадіоні "Металіст" у Харкові чекає насичена розважальна програма: декорована в стилі «Хеллоуїн» сцена, виступ музикантів, діджеїв, конкурси, а також кібер-зона з FIFA 19 та фаєр-шоу.