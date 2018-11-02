Хеллоуїн, кібер-зона і зустріч з легендами - список активностей для вболівальників на матчі Шахтар - Динамо

3 листопада «оранжево-чорні» в Харкові візьмуть київське «Динамо».

Вже традиційно в день поєдинку на стадіоні ОСК "Металіст" буде організований Shakhtar Fan Fest.

Вболівальників у секторах 20-29 чекає насичена розважальна програма: декорована в стилі «Хеллоуїн» сцена, виступ музикантів, робота аніматорів, діджеїв і MC, аквагрим, цукерки для дітей на всіх футбольних атракціонах, фото та конкурси, а також кібер-зона з FIFA 19 та фаєр-шоу у перерві, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

А для відвідувачів Shakhtar Lounge в ресторані запланована студія з участю легенд клубів.

Придбати квитки на матч «Шахтар» – «Динамо» можна:

- в касах стадіону (з 10:00 до 19:00);

- на офіційному сайті shakhtar.com;

- у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play і App Store);

- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно і взяти з собою);

- у роздрібній торговій мережі Харкова.

"Приходьте на футбол всією родиною!" - закликають уболівальників в донецькому клубі.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада «оранжево-чорні» в Харкові візьмуть київське «Динамо». Стартовий свисток арбітра на ОСК «Металіст» прозвучить в 17:00.